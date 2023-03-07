Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале новое видео, на котором вжился в роль "ершика путина" Сергея Пескова.

В подписи к публикации на ютуб Юрий рассказал о теме своей новой пародии: "Наиболее обсуждаемым событием на прошлой неделе в России стал инцидент в Брянской области, который произошел утром 2 марта. Российские власти объявили, что в два приграничных села Сушаны и Любечаны проникла "украинская ДРГ". Что интересно, сообщения чиновников и местных СМИ о происходящем на границе различались и порой противоречили друг другу. В общем, вся эта запутанная история покрыта тайной. И я подумал, что всю правду об этом инциденте может рассказать только самый "честный" в мире человек, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков".

Стоит отметить, что Великий создал потрясающий пародийный образ, примеряв на себя внешность и повадки Пескова. Здесь и странная прическа, и мохнатые усы и манера говорить, в основном полную ложь. Украинцы просто в восторге от новой пародии комика, его засыпали комплиментами и шутливыми комментариями.

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