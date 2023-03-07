Спустя больше года войны, в списках самых прослушиваемых треков в музыкальных чартах в Украине все еще занимают песни певцов из рф. Исполнительница Злата Огневич возмущенно обратилась к украинцам продолжающим слушать российские песни. Обращение певицы появилось в Инстаграм-Сториз.
В частности, Злата Огневич призналась, что иногда просматривает, какая музыка находится в трендах на площадке украинского Youtube. Так, в трендах оказались российские исполнители, которые поддерживают кровавую войну, развязанную россией, а также те, кто восхищается президентом рф владимиром путиным.
В тренды попал пропутинский артист Shaman с песней "Моя россия", а также Instasamka, запроданка Ани Лорак с русскоязыйной песней.
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Артистка считает, что после зверств, совершенные армией рф недопустимо слушать композиции артистов, которые поддерживают или замалчивают о полномасштабной войне в Украине.
"Честно говоря, я снова в шоке... Или эти ничтожества вливают большие деньги в рекламу своего контента или это просмотры с оккупированных территорий Украины, или в украинцев такая короткая память. Я нехочу в это верить просто. Поддерживайте и слушайте свое, родное", - призвала Злата Огневич.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.