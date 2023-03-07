Напомним, победительницей 12-го сезона стала Мария Квитка, пишет Politeka.net.

И вот начинается история нового сезона, а с ним и новых звезд сцены. «Голос страны» объявил кастинг нового, но, как отмечается, особого сезона.

Этот сезон, говорят на ТВ, призван поддерживать украинский народ, который уже больше года борется за жизнь и свободу.

Итак, телеканал разыскивает вокалистов от 16 лет. Для того, чтобы принять участие в кастинге необходимо заполнить анкету и загрузить туда видеоролик или ссылку на видео своего пения.

Но прослушиваться музыкальными продюсерами будут только самые лучшие анкеты участников.

Кто станет судьями проекта пока не разглашается. При этом зрители выражают надежду, что в шоу вернется Тина Кароль. Также украинцы хотят видеть в тренерском кресле Юлию Санину.

«Верните Тину»,

«Я хочу, чтобы была Тина Кароль»,

«Очень хочется, чтобы вернулась Тина Кароль, и также тренером стала Юля Санина. Это будет очень круто»,

«Наверное, многие напишут что это не ко времени, но тут с какой стороны надо смотреть», «Санина, очень на это надеюсь»,

«Санина, Кароль, Джамалу, Полякову давайте», - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что Тина Кароль не принимала участия в 12-м сезоне "Голос страна". В одном из своих интервью Кароль рассказывала:

«Проект "Голос" - это тренеры, ведущие и самое главное - участники. Но есть и бэкстейдж. И когда на бэкстейдже начали появляться какие-то интриги, я в прямом эфире „Голоса“ сказала, что отдаю это кресло Юле Саниной».

Также Кароль признавалась, что Голос страны – это шоу ее жизни, которое она любила и любит.

Напомним, что тренер "Голоса страны" Потап попал в громкий скандал.

Также сообщалось, что Тина Кароль показала лицо без сценического макияжа.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.



