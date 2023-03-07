Напомним, победительницей 12-го сезона стала Мария Квитка, пишет Politeka.net.

И вот начинается история нового сезона, а с ним и новых звезд сцены. «Голос страны» объявил кастинг нового, но, как отмечается, особого сезона.

Этот сезон, говорят на ТВ, призван поддерживать украинский народ, который уже больше года борется за жизнь и свободу.

Итак, телеканал разыскивает вокалистов от 16 лет. Для того, чтобы принять участие в кастинге необходимо заполнить анкету и загрузить туда видеоролик или ссылку на видео своего пения.

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Но прослушиваться музыкальными продюсерами будут только самые лучшие анкеты участников.

Кто станет судьями проекта пока не разглашается. При этом зрители выражают надежду, что в шоу вернется Тина Кароль. Также украинцы хотят видеть в тренерском кресле Юлию Санину.

«Верните Тину»,

«Я хочу, чтобы была Тина Кароль»,

«Очень хочется, чтобы вернулась Тина Кароль, и также тренером стала Юля Санина. Это будет очень круто»,

«Наверное, многие напишут что это не ко времени, но тут с какой стороны надо смотреть», «Санина, очень на это надеюсь»,

«Санина, Кароль, Джамалу, Полякову давайте», - пишут украинцы в комментариях.

тина кароль

Напомним, что Тина Кароль не принимала участия в 12-м сезоне "Голос страна". В одном из своих интервью Кароль рассказывала:

«Проект "Голос" - это тренеры, ведущие и самое главное - участники. Но есть и бэкстейдж. И когда на бэкстейдже начали появляться какие-то интриги, я в прямом эфире „Голоса“ сказала, что отдаю это кресло Юле Саниной».

Также Кароль признавалась, что Голос страны – это шоу ее жизни, которое она любила и любит.

Напомним, что тренер "Голоса страны" Потап попал в громкий скандал.

Также сообщалось, что Тина Кароль показала лицо без сценического макияжа.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.