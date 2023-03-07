Напомним, победительницей 12-го сезона стала Мария Квитка, пишет Politeka.net.
И вот начинается история нового сезона, а с ним и новых звезд сцены. «Голос страны» объявил кастинг нового, но, как отмечается, особого сезона.
Этот сезон, говорят на ТВ, призван поддерживать украинский народ, который уже больше года борется за жизнь и свободу.
Итак, телеканал разыскивает вокалистов от 16 лет. Для того, чтобы принять участие в кастинге необходимо заполнить анкету и загрузить туда видеоролик или ссылку на видео своего пения.
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Но прослушиваться музыкальными продюсерами будут только самые лучшие анкеты участников.
Кто станет судьями проекта пока не разглашается. При этом зрители выражают надежду, что в шоу вернется Тина Кароль. Также украинцы хотят видеть в тренерском кресле Юлию Санину.
«Верните Тину»,
«Я хочу, чтобы была Тина Кароль»,
«Очень хочется, чтобы вернулась Тина Кароль, и также тренером стала Юля Санина. Это будет очень круто»,
«Наверное, многие напишут что это не ко времени, но тут с какой стороны надо смотреть», «Санина, очень на это надеюсь»,
«Санина, Кароль, Джамалу, Полякову давайте», - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, что Тина Кароль не принимала участия в 12-м сезоне "Голос страна". В одном из своих интервью Кароль рассказывала:
«Проект "Голос" - это тренеры, ведущие и самое главное - участники. Но есть и бэкстейдж. И когда на бэкстейдже начали появляться какие-то интриги, я в прямом эфире „Голоса“ сказала, что отдаю это кресло Юле Саниной».
Также Кароль признавалась, что Голос страны – это шоу ее жизни, которое она любила и любит.
Напомним, что тренер "Голоса страны" Потап попал в громкий скандал.
Также сообщалось, что Тина Кароль показала лицо без сценического макияжа.
Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.