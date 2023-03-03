Так, за словами артистки, вона нечасто пише у своєму телеграм-каналі, бо вона не блогер, але це напевно шкодить ій, як публічній людині, пише Politeka.net.
«Та я реально не люблю спамити дурницями або типо якимись репортажами, як я кудись їду і що бачу. Не моє це», - пояснила Кароль.
Артистка запевнила, що свій контент вона буде робити чесно, по душевному поклику.
«Я бачила пару (2) розумних людей. Прямо вперше за багато років. Я нуджусь в компаніях і завжди відмовляюсь від посиділок. І тут я бачу що є гарний інфлюєнс від людини, погодилась. Вийняток, якому плескали стоячи», - розповіла Кароль.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Подвійне охоплення: окупанти змінили стратегію в районі Бахмута і "добилися успіхів"
Хлопчик раптово помер на Тернопільщіні: у школі повідомили про важку втрату
"Я вибачаюсь": знесиленого Андрія Данилка зі сцени забрали на руках
8 березня і Великдень: українцям дали остаточну відповідь, хто може розраховувати на вихідний
Також артистка зазначиила, що немає у світі зараз більш мотивованої молоді ніж українці.
«Майбутнє тут, у нас. І його шукають усі - від бізнесу до політики. Лишилось, щоб в культуру України вірили так само. Це моє завдання номер один», - розповіла Кароль.
За словами співачки, вона хоче зламати стіну між заходом та українцями у культурному сенсі та поширити її масово.
«Також скажу собі … не бійся мала …. Потім прочитаю це і буду сміятись і плакати . Хочу ,Буду, Зможу. Все з нуля … погнали», - поділилася своїми міркуваннями Кароль.
Також співачка опублікувала фото свого обличчя крупним планом, на які шанувальники відреагували купою компліментів:
«Вам так гарно без сценічного макіяжу. Природність завжди до лиця»,
«Боже, Тіна я навіть не знаю, як ви встигаєте все: концерти, соцмережі, спорт, Веня, студія - це колосальна робота»,
«Яка бубочка», «Красуня».
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалася в монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялось, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.