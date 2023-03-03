Українська співачка Тіна Кароль зізналась, що вперше за багато років зустріла розумних людей.

Так, за словами артистки, вона нечасто пише у своєму телеграм-каналі, бо вона не блогер, але це напевно шкодить ій, як публічній людині, пише Politeka.net.

«Та я реально не люблю спамити дурницями або типо якимись репортажами, як я кудись їду і що бачу. Не моє це», - пояснила Кароль.

Артистка запевнила, що свій контент вона буде робити чесно, по душевному поклику.

«Я бачила пару (2) розумних людей. Прямо вперше за багато років. Я нуджусь в компаніях і завжди відмовляюсь від посиділок. І тут я бачу що є гарний інфлюєнс від людини, погодилась. Вийняток, якому плескали стоячи», - розповіла Кароль.

Також артистка зазначиила, що немає у світі зараз більш мотивованої молоді ніж українці.

«Майбутнє тут, у нас. І його шукають усі - від бізнесу до політики. Лишилось, щоб в культуру України вірили так само. Це моє завдання номер один», - розповіла Кароль.

За словами співачки, вона хоче зламати стіну між заходом та українцями у культурному сенсі та поширити її масово.

«Також скажу собі … не бійся мала …. Потім прочитаю це і буду сміятись і плакати . Хочу ,Буду, Зможу. Все з нуля … погнали», - поділилася своїми міркуваннями Кароль.

Також співачка опублікувала фото свого обличчя крупним планом, на які шанувальники відреагували купою компліментів:

«Вам так гарно без сценічного макіяжу. Природність завжди до лиця»,

«Боже, Тіна я навіть не знаю, як ви встигаєте все: концерти, соцмережі, спорт, Веня, студія - це колосальна робота»,

«Яка бубочка», «Красуня».

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалася в монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялось, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.