Так, в інтерв'ю STAND UP Battle Club Харчишин розповів, що прослухав композицію від початку до кінця і вважає, що її Потап написав цілеспрямовано.

За словами Харчишина, він дійшов висновку, що пісню Потап створив, як гімн «Добробата».

«Ця пісня просто для них. Написана швидкоруч. Він дуже недурний хлопець, дуже», - запевнив Валерій.

Те що сталося Харчишин спробував пояснити тим, що у Потапа, можливо, не найкращий маркетолог і сам репер «трошки випав з середовища».

«Він занадто багато часу провів не тут, не варився в цьому нашому воєнному банячку. Я за собою помічаю, що коли я повертаюся звідти, я 3-4 дні в депресії, я адаптуюся як після польоту в космос. Адаптація і депресія мене з'їдає», - розповів Харчишин про свої почуття, які в нього виникають після повернення в Україну з країн, де нема війни.

У свою чергу українці, коментуючи слова Харчишина, висловили впевненість, що про Потапа взагалі вже можна забути:

«Є час-є люди. Потапа вже нема. Щез. Позавчора. Рухаймося далі - до Перемоги з новою музикою!»,

«Потап - це пройдений етап, немає сенсу про нього згадувати!Краще будемо молитися за наших захисників і дякувати їм,що вони роблять все можливе і неможливе для країни!Ось про кого ми повинні думати і прославляти!»,

«Він досяг ,що хотів ,про нього забули-а тепер весь інтернет простір зайнятий потапом і його «шедевром»»,

«Ні таланту, ні голосу»,

«Люди стали доросліше, мудріше, по іншому міркують , в темні часи видно світлих людей! І похабну пісеньку Волонтер міг написати тільки той, хто не чує вій сирен, не чує вибухів!...».

Також в соцмережах відзначили творчість Артема Півоварова:

«Так, він випав із сьогодення, і вже ніколи не підніметься на той щабель, де був. У нас є Півоваров,який затьмарив усих своєю громадянською позицією, піснями,він піймав хвилю,а про цього вже забули, в нього не болить за Україну».

Із цією думкою погодилися десятки користувачів Facebook.

Нагадаємо, колишня дружина Потапа показала його сина, що підріс.

Також повідомлялось, що Настя Каменських розповіла, як тепер планує жити.

Крім того, Politeka.net писала, що Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.