Певица Тоня Матвиенко не планирует возвращаться за границу вместе с дочерью, там ей было невероятно тяжело и она очень скучала по семье.

Украинская певица Тоня Матвиенко вернулась в Украину и встретилась со своим мужем - музыкантом Арсеном Мирзояном. Разлука с семьей и домом оказалась слишком тяжелой для нее. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети Инстаграм и поделилась своими чувствами.

Певица не планирует возвращаться за границу, там ей было невероятно тяжело и она очень скучала по семье. Более того, она постоянно мечтала о том, чтобы вернуться домой.

"За всю свою жизнь никогда не представляла, что придется жить за границей. Невероятно сложно быть оторванной от семьи, дома, друзей… В течение года в моем личном хит-параде желаний серебряную ступень занимало желание скорее вернуться домой, которое продолжает возглавлять рейтинг, думаю, объяснять не надо", - добавила Тоня Матвиенко.

Артистка подчеркнула, что в Великобритании чувствовала себя некомфортно. Тем временем в Украине у нее много дел и забот, и это радует Тоню.

"Всего за три дня пребывания дома, на родной украинской земле, я заполнила образовавшийся в душе эмоциональный вакуум, который образовался за время пребывания на чужбине", - призналась артистка.

Кроме того, Тоня Матвиенко показала, как их дочь с Арсеном Мирзояном, пошла впервые в украинскую школу. Нина выглядит очень счастливой.

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