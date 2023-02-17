Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - украинская певица и дочь легендарной украинской артистки Нины Матвиенко. Знаменитость замужем за коллегой по цеху Арсеном Мирзояном, от которого родила дочь, названную в честь легендарной бабушки. Также у Тони есть дочь от прошлых отношений - Ульяна. А у Арсена есть от бывшей жены двое сыновей, но это не помешало паре создать счастливую семью. А после начала полномасштабного вторжения Тоня с детьми выехала в Европу и довольно редко виделась с мужем. А теперь Матвиенко поделилась в своем Инстаграм новым фото с мужем, когда снова увиделась с любимым.

"Снова вместе", - лаконично написала Тоня под фотографией.

А до этого Матвиенко поздравила дочь с днем рождения.

"Сегодня нашей Нине 7 лет. Такая уж взрослая, добрая и весёлая ты, наша девчонка.

Столько было у нас с тобой планов (например, научиться играть на гитаре), но ты уже понимаешь, чему наши планы перенеслись. Знаю, как ты скучаешь по всей нашей большой семье и Родине. Но я делаю все возможное, чтобы ты почаще с ними виделась. Мы все одолеем, потому что по-другому не может быть! Когда мы с папой Арсеном решили праздновать твой день (15 января) за границей. Но сейчас мы совсем этого не хотим! Желаем все тебе поскорее вернуться домой и воплотить все твои желания!", - написала ТОня в публикации.

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