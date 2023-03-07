Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детском возрасте. А после полномасштабного вторжения Алина очень сильно заболела и перенесла тяжелую операцию. Но проблемы артистки на этом не закончились и Гросу пришлось дополнительно лечиться в Индии.
Не забывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гросу рассказала о переводе своего хита "Абракадабра".
"Пришло больше сотни интересных вариантов, я ознакомилась лично с каждым из них. Большое спасибо за ваш креатив и вдохновение. Мы с моей командой решили наградить сразу двух участников конкурса, потому что не нашли 100% варианта перевода. Я сделала микс сразу из трех текстов, один из которых – мой :) Надеюсь, я наконец-то смогу поразить всех вас рождением этой песни", - написала Гросу.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Ждем";
"Ни грамма совести и уважения. Нечего сказать";
"Одна из лучших звезд Украины";
"То есть , мой google translate тебе не понравился?";
"С нетерпением ждем премьеру";
"Я понимаю, что жизнь в ЛА прекрасна и наконец-то твои мечты становятся реальностью. Но хоть бы имела совесть и не простила такие фото и сториз. Ну ты реально бессовестная".
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