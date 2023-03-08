В этот раз Владимир Ярославский показал, как приготовить рыбные фрикадельки в томатном соусе.
"Любите фрикадельки❓Тогда приготовьте рыбные - из минтая в томатном соусе. Получится сытный и вкусный обед, который понравится даже малышам 😉", - советуют рецепт от звезды "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 400 г филе минтая
- 250 г лука;
- 50 г твердого сыра;
- 1 яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- 30 г растительного масла;
- 200 г томатов в собственном соке;
- 40 г сливок;
- соль, перец и сухие травы;
- зелень.
Сначала отжимаем избыточную влагу из филе минтая через вафельное полотенце. На растительном или сливочном масле обжариваем 150 г нарезанного лука до изменения цвета. Смешиваем рыбу с обжаренным луком и пропускаем дважды через мелкую решетку мясорубки. Добавляем яйцо, соль, сыр и хорошо вымешиваем фарш, выбивая его. Формируем фрикадельки, для этого смазывая руки растительным маслом.
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Для соуса нарезаем лук и измельчаем чеснок. Обжариваем лук, чеснок, томаты в собственном соке, солим, перчим и добавляем сухие травы. Добавляем также сливки и небольшое количество воды. Перемешиваем.
Фрикадельки погружаем в соус и тушим под крышкой 6 минут. Переворачиваем их, поливаем соусом и тушим еще 6 минут. Владимир Ярославский советует подавать фрикадельки с мелко нарезанной зеленью.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
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