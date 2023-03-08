Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, на котором показал своего папу, который отмечает 60-летний юбилей.

Судя по видео, его снимал сам Melovin, но остался за кадром, видимо, вместе с мамой. А главный герой ролика отец исполнителя, который держит в руках торт с зажженными свечками. В момент съемки мужчина как раз тушит эти свечки на праздничном торте.

В подписи к публикации Костя написал трогательно поздравление своему отцу: "Этому мальчику на видео 60 лет! Мой Санта, мой святой Николай, мой учитель, гуру, любящий отец, мой волшебник. Папа, крепкого здоровья и много лет! В этом году много писать не буду. Мы и так с тобой поняли, что нам нужно быть рядом, быть здоровыми и беречь всех и все, что делает нас счастливыми! C Днем рождения! Всегда рядом, твой сын".

Поклонники не прошли мимо и присоединились в комментариях к поздравлениям именинника:

"Поздравляю твоего папу с днем рождения".

"Мои поздравления. Крепкого здоровья и удачи твоему отцу".

"Папа, с Днем Рождения!".

"Не могу наглядеться, наслушаться счастливого смеха".

"Поздравляю твоего папу с отличным юбилеем! Желаю ему отличного здоровья, молодости души и долгих лет жизни! Удачи вам!".

"Поздравляю. Счастья, радости, здоровья и долгих лет жизни".

"Крепкого здоровья и много лет!".

"Искренне поздравляю твоего папу! Всего наилучшего! Пусть у вас будет мирное небо над головой!".

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