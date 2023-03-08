Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая занимала третье место на "Евровидении". После этого артистка победила на шоу "Маска", а несколько лет назад стала главной героиней проекта "Холостячка". На проекте победил бизнесмен Андрей Задворный, но пара после проекта сразу же разошлась. Не забывает Огневич и о ТикТок, где поделилась неутешительными новостями.

"Я смотрю музыкальные тренды Украины на Ютубе и честно говоря в шоке. Шаман с песней "Моя Россия", Инстасамка, Ани Лорак с русскоязычной песней в топ 5. То ли они бешенные деньги вливают в рекламу или то просмотры с оккупированных территорий Украины, или в украинцев такая короткая память", - поделилась Злата.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"К сожалению многие до сих пор не понимают, им просто пофиг";

"Да это трындец";

"Не знаю, но меня аж вернет от всего русского…";

"Инстасамка некоторым людям все равно или она за россию. Лучше целый день смотреть обращение Владимира Зеленского, чем эти песни";

"Вопрос еще к тем, кто позволяет этому заходить на наши платформы.. почему не заблокирован";

"к сожалению есть такие слушающие инстасамку, и у кого слышала то обычно были подростки...всегда делаю замечание таким детям".

Напомним, Огневич возмущенно обратилась к украинцам, слушающих путинских артистов

А еще Politeka сообщала, что Огневич не сдержалась после безобидного вопроса и грубо ответила

Также Politeka писала, что Огневич поделилась успокаивающими строчками, которые ей помогают