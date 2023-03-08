Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая ухала учится в Лондон, а недавно отметила свое совершеннолетие, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась романтичными кадрами из Парижа, куда отправилась со своим бойфрендом.

Как видно, на первой фотографии Маша запечатлена одна, она стоит на оживленной улице совсем близко к Эйфелевой башне. Перед камерой девушка пояивлась в модном черном пальто с синим шарфом и модной кепочкой на голове. Ее роскошные длинные волосы распущены и спадают на плечи, а на лице стильные солнцезащитные очки. На еще однмо фото Мария позирует со своим бойфрендом.

В подписи к публикации к публикации Маша Полякова написала: "Хочу жить, а не выживать". Надо сказать, что такая подпись к фото очень раздраконила украинцев, которые тут же начали напоминать девушке, что в Украине война.

"Иди работай".

"Я тоже так хочу жить".

"Что мешает?".

"Да, в Париже выжить не легко".

"Бесят те, кто пишет "в стране война, а она...". Задолбали, давайте, если война, не кушать, не пить, не дышать".

"Ага, в Украине война, а ты фоткаешься в Париже".

"А в это время в Украине идет война".

"Выжить? Ты не знаешь, как это выживать, и капли не знаешь, как я лично выживаю".

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