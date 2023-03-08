Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и станет ведущей Евровидения-2023 от Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость записала видеообращение к поклонникам, в котором сообщила важные новости.

Как оказалось, Юлия со своей группой The Hardkiss готовятся отправится в тур по городам Северной Америки. В своем обращении артистка рассказала, что они с организаторами этих гастролей договорились с американской благотворительной компанией, которая будет направлять часть средств от концертов на протезирование украинских военных.

В подписи к публикации Санина написала график будущих концертов и рассказала: "Друзья! В рамках тура по Северной Америке The Hardkiss и концертный организатор @resilienceentertainment начинают сотрудничество с @kinddeeds_us. Часть прибыли от тура пойдет именно в эту организацию, которая занимается протезированием украинских военных в США. Покупая билеты на концерты, вы приобщаетесь к очень важному делу".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Горжусь вами".

"Ждем в Эдмонтоне!".

"Вижу, что билеты в Торонто 19+. Действительно ли будут проверять?".

"Приезжайте в следующий раз во время тура в Sacramento. Здесь самая большая украинская диаспора в US. Как минимум в раз 10 больше чем в San-Francisco".

"Очень ждем вас в Сиэтле. И хорошая инициатива! Миллион сердечек".

"Майами ждем".

"Молодцы".

"Нью Йорк, очень ждем".

"Удачи вам".

"Такая усталая".

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