Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадрами боев за Бахмут и написала мощное послание к украинцам.

На фотографиях можно увидеть нечеловеческие условия, в которых приходится воевать украинским защитникам. Здесь и их быт, и копание траншей, и тяжелые бои, и укрытия, и уставшие глаза.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Каждый день появляются новости о Бахмуте. Идут одни из самых трудных боев и наши военные продолжают мужественно стоять. Враг давит и не оставляет попыток захватить нашу крепость. Наши воины делают все, чтобы не допустить оцепления города. От каждого этого предложения тело покрывается марашками. Но даже так нам никогда не понять, какой там ад! Ни одно фото не передаст того, что чувствуют наши люди там. Поэтому оставляю это сообщение как напоминание: должны каждый день быть благодарными за каждую секунду своей жизни. Помогать, как только можем. Донатить. Уважать. Помнить. Говорить на весь мир об Украине и ее героях. Потому что в этот момент кто-то рискует и отдает свою жизнь за Украину. Слава Украине! Героям Слава!".

Напомним, "Самый честный человек": Юрий Великий из "Квартал 95" вжился в роль Пескова и насмешил украинцев.

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