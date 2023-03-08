На своей странице в Instagram звезда поделилась ярким фото с тюльпанами и заявила, что для нее с прошлого года 8 марта — это День Берегини.
"Не знаю, как сейчас, но я помню, как в нашем модельном агентстве в Париже девушкам дарили цветы в этот день, он не был выходным, но был этаким праздником внимания к женщинам, что нам было тогда приятно. Сейчас мысли разошлись, обращать ли внимание на этот день, но мое мнение, что если женщины получат чуть больше внимания и для этого нужен день, то пусть он будет, но можно выбрать другую дату в календаре, но пока так как есть", - пишет Катя Осадчая.
Ведущая вспоминает, что в прошлом году в этот день было невыносимо — неслись кадры эвакуации из Киевщины, ужасы гражданских обстрелов, неизвестность войны и страх засыпать.
"Прошел год и мы знаем, что весну у нас не отобрать. И как и в прошлом году я хочу поздравить Берегинь - мам, дочерей, сестер, тех, кто стоит бок о бок с мужчинами на нуле, и тех, кто воспитывает детей без отца, тех, кто умеет делать сто дел одновременно и в самое тяжелое время имеет в запасе не одну сказку для малышей... Мои дорогие Берегини вы не плачете, когда больно, а плачете от несправедливости, вы опора всей нации, вы сила и мощь. Дай вам Бог здоровья и силы!", — подчеркнула Екатерина Осадчая.
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Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.