Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская вместе с коллегами приехала в Одессу с представлением.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила яркие кадры своей вечерней поездки по городу, снятые с пассажирского сиденья автомобиля.

"Родная Одесса!🌊И снова встреча!❤️Сколько вдохновения и любви в воздухе, сколько энергии и силы! Обожаю!❤️", — написала Ольга Сумская под видео.

При этом пост артистка сопроводила русскоязычной песней советского певца и актера Леонида Утесова "У Черного моря". Украинцев в комментариях возмутило такое музыкальное сопровождение видео:

"Только Утесов сейчас не ко времени, госпожа Ольга? Не за то наши дети отдают жизнь свою. Думаю, россия хорошо постаралась, чтобы мы все возненавидели, когда ты понимаешь, что сколько пало молодых ребят и мирных людей. Не нужно нам этих утесовых и всех рос г...".

Но большинство поклонников Ольги Сумской были рады увидеть улочки Одессы и не обратили внимания на саундтрек:

"Через экран телефона повеяло теплым весенним ветерком с запахом соли Черного моря";

"Невозможно не согласиться, невероятный и атмосферный город 🔥";

"Моя вторая Родина, любимая, родная Одесса! Как же я мечтаю пройтись по родным улочкам после нашей Победы!❤️".

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.