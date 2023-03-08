На своей странице в Instagram артистка разместила видеообращение, посвященное всем женщинам.
"Сегодня уже можно понять. Ты всесильна и непобедима. Когда спасаешь детей. Когда продолжаешь обучать. Когда под пулями или в тылу спасаешь жизнь, потому что каждая важна. Когда ищешь понятные объяснения, почему мы не можем вернуться в родную комнату и бабушку с дедушкой. Когда волонтеришь. Когда готовишь для нуждающихся. Когда ведешь множество переговоров. Когда работаешь на экономику страны. Когда информационно и социально активна", — обратилась Екатерина Кухар.
Балерина подчеркнула, что женщинам нужно верить в свои силы даже в моменты слабости.
"Ты непобедима даже тогда, когда не можешь заставить себя встать с кровати. Когда вместо полезного ужина можешь обойтись доставкой. Когда нет настроения и принимаешь свои эмоции. Когда плачешь или в голос смеешься. Когда знаешь о своих недостатках, но не являешься их заложницей, потому что преимуществ имеешь гораздо больше. Когда продуктивна. Когда мечтательна или увязла в рутине. Ты всесильна в каждой своей роли и своем воплощении. Всесильна в своем тылу. Всесильна тогда, когда принимаешь себя целиком и полностью и все свои состояния. Напоминай себе об этом каждый день, глядя на себя в зеркало: «Я непобедима и я знаю, что могу все!»", — добавила артистка.
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Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.