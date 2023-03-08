Во время поездки Злата Огневич услышала мотивационное обращение от "Укрзалізниці" и начала плакать.

Украинская певица Злата Огневич активно волонтерит и дает благотворительные концерты. Она снова собралась в дорогу и поехала в новый город, чтобы выступить. На своей странице в соцсети Инстаграм-Сториз она пообщалась с поклонниками прямо из поезда и поделилась наболевшим.

Во время поездки Злата Огневич услышала мотивационное обращение от "Укрзалізниці". Для нее это стало приятной неожиданностью и не сдержавшись, артистка начала плакать. После того, как она выплакалась, знаменитость рассказала о своих душевных терзаниях.

"Говорю то, что есть сейчас на сердце... То, что чувствую... Сейчас переживаю очередное обострение. Новости от которых переворачивается все внутри. У меня сейчас такое ощущение, что во мне живет несколько личностей. Одна дает все эти концерты и выходит на сцену, сияет и вдохновляет. А другая - такая сидит и плачет", - поделилась честно Злата Огневич.

Знаменитость добавила, что пытатеся примирить свои две половинки личности. Потому что ей трудно переживать такие разные душевные состояния - метаться от грусти, боли и до радости, счастья.

Стоит отметить, что певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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