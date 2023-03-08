Популярная певица и победительница песенного конкурса Евровидение в 2016 году Джамала в праздник 8 марта приготовила для украинок песенный сюрприз. В частности, она сделала кавер на популярную песню Майли Сайрус под названием "Flowers". Видео знаменитость опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Кроме того, Джамала даже примеряла подобный образ, в котором позировала Майли Сайрус в клипе, а именно в золотистом платье и солнцезащитных очках. Стоит отметить, что зажигательная композиция рассказывает о силе и независимости женщины, которая сама себя способна сделать счастливой.
"Мы можем купить себе цветы. Можем бороться за свое сегодня и завтра. Нам под силу все. А еще, можем быть крейзи (безумными), когда захотим", - прокомментировала кавер на песню Джамала.
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В комментариях пользователи сети высказывали свое восхищение и писали, что кавер вышел невероятным: "Ну круто получилось", "Просто мега круто, уже раз 15 слушали", "Интересно очень получилось ", "Украинский диамант", "Ооооо какое же замечательное исполнение, как же я горжусь нашими исполнителями!".
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.