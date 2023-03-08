Украинская певица Злата Огневич занимается новыми концертами и своим туром, часто рассказывая о себе в Инстаграм.

После очередной поездки артистка Злата Огневич решила также обратиться к украинцам и привлекла внимание новым кадром. Певица решила поздравить женщин с весенным праздником.

«Да, мы можем себе купить цветы и держать за руку ( вы знаете, о чем я 😎 ). Мы можем вести успешный бизнес и управлять страной. Мы можем быть нежными и сильными, вдохновлять и вести себя! Мы своенравные, сексуальные, чувственные, стальные, хрупкие, веселые, такие разные, но объединенные в одну ЖЕНСКУЮ СИЛУ 🔥 Мы можем ВСЕ!

С праздником весны, девушки! Это ведь не один день, понимаете? )) Это такое состояние души. Всем его желаю ощущать постоянно! А в те дни, когда сияние исчезает — просто, пришло время уделить больше внимания себе, своим потребностям, услышать и почувствовать внутренний голос» - написала артистка.

В сети начали отвечать на обращение звезды:

«С праздником, наша красавица🥰; Какая волшебная😍; С праздником весны, красоты, теплоты!; С праздником весны, пусть эта весна, принесет нам победу; С праздником!🌷; Спасибо, и тебя Злата с праздником!❤».

Также мы писали, во время поездки Злата Огневич услышала мотивационное обращение от "Укрзалізниці". Для нее это стало приятной неожиданностью и не сдержавшись, артистка начала плакать.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.