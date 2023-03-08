В 2021 году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что у бизнесмена казахского происхождения миллионное состояние, и уже несколько лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук решила поздравить украинок с 8 марта. Пост звезда сопроводила эффектным селфи, сделанным на заднем сиденье авто.

"С праздником вас, дорогие девушки и женщины🌷Сегодня мне искренне хочется обратиться к нашим украинкам. Сказать каждой, что вы невероятны! Мудрость, выдержка, стойкость, сила характера, духа, выносливость, смелость, отважность, несгибаемость и одновременно забота любовь, хрупкость, женственность и нежность - это все о вас. Об украинских женщинах", - пишет ведущая.

"Я безгранично благодарна каждой защитнице, за то, что вы у нас есть. И желаю вам и всем нам поскорее вернуться в мирную жизнь в независимой стране. Каждой матери, жене, сестре, дочери и подруге желаю дождаться своих близких 🙏🏽 Поздравляю вас и крепко обнимаю❤️‍🩹", — подчеркнула Иванна Онуфрийчук.

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