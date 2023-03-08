Еще летом прошлого года Злата Огневич с сарказмом высказалась об артистах, которые полгода просидели за границей, а затем поехали с концертами для военных. Позже Маша Ефросинина, не называя имени, пожаловалась на известную украинскую певицу, которая якобы критиковала их с Олей Поляковой, когда они вляпались в языковой скандал и вернулись в Украину.

В программе ЖВЛ Злата Огневич впервые прокомментировала этот скандал. Она призналась, что не ожидала такой реакции от Ефросининой и Поляковой.

"Когда я это увидела, я была ошеломлена. И я очень удивилась тому, что у Оли и у Маши почему-то на тот момент отсутствовала объективная оценка себя. И в том числе объективная оценка меня. Они очень красивые женщины, успешные, действенные. И я могу им пожелать только мудрости", - заявила певица.

Она также попыталась объяснить, что имела в виду в сторис, которые так оскорбили Ефросинину и Полякову, но не стала называть имена артистов, к которым обращалась на самом деле.

"В своей публикации в сторис моя речь шла об артистах и ​​концертах в поддержку военных. Я не знала, что Маша Ефросинина артист. Но это их позиция", — добавила Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.