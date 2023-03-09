В столице Грузии, Тбилиси, несколько дней продолжались протесты против российского законопроекта об "иноагентах", принятом в первом чтении парламентом. Спустя два дня протестов из парламента отозвали этот закон. Украинская ведущая Екатерина Осадчая в Инстаграм восхитилась народом Грузии и вспомнила, когда последний раз побывала там.
В частноти, Екатерина Осадчая опубликовала снимок, который был сделан в Грузии весной 2021 года. Для прогулки знаменитость выбрала красное приталенное пальто, широкие синие джинсы, голубую шляпку с широкими полями, белая рубашка и такого же оттенка ботинки на тракторной подошве.
Тогда главной проблемой мы считали карантинные ограничения и комендантский час в связи с этой проблемой.
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"Грузия. Весна 2021. Мы еще ошибочно считали карантинные ограничения и комендантский час в связи с этой самой большой проблемой. Но, уже тогда и давно наша общая самая большая проблема была – это агрессивный и глупый сосед. Грузинский народ, мы всем сердцем с вами. Нация никогда не станет на колени!", - написала Екатерина Осадчая в комментариях под соответствующим фото.
Напомним, что Катя Осадчая показала, как изменилось ее отношение к 8 марта.
Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая удивила неожиданным признанием, кадры.
Также Politeka писала, что Екатерина Осадчая раскрыла, как Залужный помог собрать деньги для переселенцев.