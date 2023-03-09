В этот раз артистки решили поднять более личные и интимные темы. Однако поведение звезд и их высказывание вызвало споры в сети - многие были озадачены попытками Ольги и Марии перекричать друг друга и рассказать свою историю из прошлого.

«Вообще-то это должно быть то, что не вошло в выпуск! Мы снимали видео о первых свиданиях, которые вы видели. Но сегодня такой день, девушки, что если и ржать, то истерично, потому что есть ощущение, что только мы, украинки, понимаем это состояние. Поэтому сорри вери мач, но это самый безумный выпуск #ВзрослыеДевушки» - призналась Мария.

В сети выразили свое мнение после увиденного, некоторые решили поспортить из-за поведения звезд:

«Девушки, я так наржалась; Какая вы глупая 😂; Какая там опытная? Уже полвека замужем; Не верю, извините; Ох и пошлячки здесь собрались;

На ваш тандем можно смотреть вечно, но зачем же так орать?; Всегда смотрела, каждый выпуск, но вчера начала смотреть и выключила. Девушки вы друг друга перекрикиваете, это невозможно, у меня даже голова разболелась…».

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