В этот раз Маричка Падалко рассказала в Инстаграм, что генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, заявил, что Бахмут может быть захвачен в ближайшие дни. Однако украинские источники, включая наших бойцов, утверждают, что у ВСУ есть достаточно сил, чтобы защитить город (фото 3).

Фотографы Либеровы опубликовали последний фоторепортаж с Героем Украины Дмитрием Коцюбайлом (Да Винчи), который погиб. В Киеве 10 марта на Майдане Незалежности состоится прощание (фото 4).

В сети появилось видео, на котором защитница, освбожденная во время последнего обмена пленными, звонит своим родным и близким (видео 5).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в Киев, где встретился с украинским президентом. Они обсудили демилитаризацию ЗАЭС и продление зернового соглашения. Гутерриш также осудил видео казни украинского бойца (фото 6).

Иностранные СМИ распространяют нарратив о том, что за подрывом "Северного потока" может стоять частная украинская компания, и Запад скрывал эту информацию, чтобы не подставлять Украину. Министр обороны Резников отрицает такую связь и считает, что это большой комплимент для Украины (фото 7).

Украинский гимн звучит на площади в Грузии, где уже второй день идут протесты. Официально они связаны с потенциальными законами об иноагентах, но на самом деле грузины начали борьбу против растущего влияния России (видео 8).

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила учебный центр для украинских бойцов в Великобритании (фото 1-2)

В сети поделились мнением: «Такие новости, как о Да Винчи это 💔; Плачу после видео со звонком мамы к дочери, Господи храни их!; Плачу вместе с мамой и дочерью...; очень тронул звонок матери!»

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.