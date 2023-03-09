Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала необычное фото, которым показала себя домашнюю.

Как видно, на новом снимке Наталья запечатлена в просторной комнате с красивым видом из окна. Певица уютно умостилась на диване с подушками, перед камерой она появилась в белом махровом халате, который выглядит очень теплым и уютным. Ее волосы распущены, а на лице яркий макияж, она с улыбкой смотрит в объектив.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Всем тихой и мирной ночи. P.s. Завтра встречаемся в Александрии (спектакль "Дочки"), а послезавтра в Полтаве. До встречи!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Посетите пожалуйста, дорогая наша, Желтые Воды".

"Так хочу на ваш концерт! Когда же до Одессы доедете?".

"А в Кременчуг, когда?".

"Какая вы красотка. Очень нежное фото".

"Красавица".

"Хорошая".

"Спасибо! Спокойной ночи!".

"Красавица".

"Очень милая фотография, вы прекрасна".

"Прекрасная Наталья".

"Нежная. красивая женщина, и певица очень классная".

"Такая нежная".

"Очень красиво".

"Наталья, вы как всегда безупречна".

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