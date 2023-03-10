По словам победителя шоу «МастерШеф» и ресторатора Клопотенко, Тарас Григорьевич писал о любимом борще с одесскими карасями в своей биографии.

«А еще я узнал, что такой борщ – божественно вкусный. Предлагаю вам тоже усвоить этот факт», – отметил Клопотенко.

Ресторатор добавил, что для своего борща с карасями он использовал 6 маленьких карасиков, но можно взять и другую рыбу.

Очищенных карасей нужно посолить с обеих сторон и запанировать в муке. У Клопотенко для этой цели ушла примерно 1 ст. л. муки.

Затем необходимо разогреть сковороду с 2 ст. л. растительного масла и хорошо обжарить рыбу с обеих сторон до румяной корочки. Следующий шаг – надо переложить рыбу на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

«Очистите 1 большую свеклу, 1 среднюю луковицу, 4 средних картофелины и 1 среднюю морковку. Лук порежьте кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке. Лук обжарьте в глубокой сковороде из 1 ст. л. растительного масла до мягкости. Добавьте морковь и свеклу, влейте 200 мл домашнего томатного сока и тушите все несколько минут. Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут», – рассказывает Клопотенко о своем рецепте.

Тем временем, продолжает кулинар, очищенный картофель надо порезать небольшими кубиками, выложить в кастрюлю и залить 2 л воды.

Варить нужно 20 минут на среднем огне с щепоткой соли. Также необходимо нашинковать 200 г свежей капусты, добавить в кастрюлю и варить в течение 10 минут.

«После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут. Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут», - рассказал Клопотенко.

Ресторатор советует подавать борщ с карасиком в тарелке.

В свою очередь, украинцы, комментируя рецепт Клопотенко, признаются, что вместо карасей добавляют в рыбный борщ консервы. Например, несколько в томате.

«На Житомирщине готовили, еще и из сушеных и растертых на пыль карасей борщ и капустняк», «Моя бабушка всегда варила такой борщ и называла его постным. Мы ели его летом холодным, прямо из холодильника, не грея», «С бычками в томате очень вкусный борщ», – рассказывают пользователи соцсетей.

Напомним, ранее Клопотенко дал рецепт оригинальной намазки.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.