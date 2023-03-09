Євген Клопотенко зазначив, що подавати намазку можна по-різному, і кожен варіант по-своєму чудовий.

Навіть із звичайної квасолі можна зробити дуже смачну та просту страву. А саме – намазку. Потрібно зовсім небагато компонентів і всі вони не дорогі. Можна намазувати на тортилью, хліб чи лаваш.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом намазки із консервованої квасолі.

Євген Клопотенко зазначив, що подавати намазку можна по-різному, і кожен варіант по-своєму чудовий. Якщо ви хочете підкреслити ніжний смак закуски, подавайте її зі свіжим хлібом. Якщо хочете додати трохи користі – зробіть овочеві палички та занурюйте їх у пасту. А найголовніше вона готується за 15 хвилин максисуму.

Інгредієнти для намазування:

500 г білої консервованої квасолі (або відвареної)

1 зубчик чеснока

1 ст. л. соку лимона

1 щіпка зірки

1 щіпка кунжуту

3 ст. л. оливкового масла

сіль та перець за смаком

Як приготувати:

1. Готувати намазку легко та просто: у блендері перебиваємо всі інгредієнти. Або ж виделкою роздавлюємо квасолю і змішуємо з інгредієнтами, що залишилися.

2. Якщо намазка виходить сухою, додайте трохи рідини, яку ви злили з консервованої квасолі або відвару, що залишити після варіння бобових.

3. Перекладіть готову закуску з квасолі у глибоку тарілку, посипте щіпкою кунжуту і полийте 1 ст. л. оливкової олії.

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