Шоумен Андрей Бедняков, который был телеведущим травел-шоу "Орел и Решка", не смог проигнорировать этого удара и прокомментировал его.

Россия еще раз доказала, что способна лишь пытаться запугивать мирное население, совершая террористические ночные удары по стране. Ночью и утром 9 марта по Украине россияне совершили около 81 пусков ракет разного базирования.

Шоумен Андрей Бедняков, который был телеведущим травел-шоу "Орел и Решка", не смог проигнорировать этого удара и прокомментировал его в Инстаграм-Сториз. Попутно знаменитый украинец высмеял российских генералов.

Ведущий поделился, что сегодня утром его бодрил совсем не кофе. Когда он очнулся, ракетная опасность еще продолжалась. Андрей Бедняков пошутил о внешности российских генералов, запускающих ракеты. Он ободрил фанатов и пожелал хорошего дня.

"Даже ж*па сына маминой подруги выглядит симпатичнее лиц тех генералов, которые отвечают за ракетные атаки по Украине. Держим строй. Хорошего дня всем", - написал Андрей Бедняков и высмеял российских генералов из рф.

Стоит отметить, что экс-телеведущий травел-шоу "Орел и Решка" с первых дней войны пишет о российской агрессии против Украины на своей странице в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.