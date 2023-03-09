Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и обратилась к украинским женщинам.

Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в интересной локации, видимо, где-то на съемках. Перед камерой она появилась в элегантном образе – на ней необычная белая шубка, длинные черные перчатки и необычные аксессуары. Волосы певицы зачесаны в изящной укладке, а на лице яркий макияж с красной помадой и пушистыми ресницами.

В подписи к публикации Лобода написала: "С праздником женской силы, непобедимые Украинки!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"С праздником Светланочка! Счастья, любви, добра, тепла и мира!".

"Мы Вас любим".

"Любимая, я тебя люблю, всегда-всегда".

"Великолепная".

"С праздником, наша непокоренная украиночка!".

"Какая же вы прекрасная".

"Светлана продолжайте радовать нас своей красотой и силой Вашего духа".

"Вы невероятная! Поздравляю всех женщин!".

"Красотка!".

"Роскошная".

"С праздником, красотка!".

"Красавица".

"Светлана, вы прекрасна!".

"Богиня любви и музыки".

Напомним, "Нам никогда не понять": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала кадры из Бахмута и обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, "Очень ждем": Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.

Также Politeka писала, что "Иди работай": дочь Поляковой раздраконила украинцев кадрами с бойфрендом в Париже.