Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое фото в необычном образе и обратилась к украинским женщинам.
Как видно, на новой фотографии Светлана запечатлена в интересной локации, видимо, где-то на съемках. Перед камерой она появилась в элегантном образе – на ней необычная белая шубка, длинные черные перчатки и необычные аксессуары. Волосы певицы зачесаны в изящной укладке, а на лице яркий макияж с красной помадой и пушистыми ресницами.
В подписи к публикации Лобода написала: "С праздником женской силы, непобедимые Украинки!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"С праздником Светланочка! Счастья, любви, добра, тепла и мира!".
"Мы Вас любим".
"Любимая, я тебя люблю, всегда-всегда".
"Великолепная".
"С праздником, наша непокоренная украиночка!".
"Какая же вы прекрасная".
"Светлана продолжайте радовать нас своей красотой и силой Вашего духа".
"Вы невероятная! Поздравляю всех женщин!".
"Красотка!".
"Роскошная".
"С праздником, красотка!".
"Красавица".
"Светлана, вы прекрасна!".
"Богиня любви и музыки".
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Такого еще не было: новые подробности ракетной атаки и предупреждение о новой опасности
По Киеву ударили "Кинжалом": появились первые кадры с места
"Я видел, как убили моего отца!": выяснилось настоящее имя Героя, казненного оккупантами
Загадочная трагедия с 14-летней украинкой всколыхнула Британию: "Никто и никогда не сможет ее заменить"
Напомним, "Нам никогда не понять": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала кадры из Бахмута и обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, "Очень ждем": Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.
Также Politeka писала, что "Иди работай": дочь Поляковой раздраконила украинцев кадрами с бойфрендом в Париже.