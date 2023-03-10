Известная артистка Злата Огневич не стала выезжать из страны в самом начале полномасштабного вторжения и продолжает выступать в Украине. Она, в отличие от многих артистов сбежавших из страны, выступала для поддержки ВСУ в приграничных городах и продолжает это делать.
У Златы поинтересвались, а как бы она поступила, если бы у нее был бы ребенок. Выехать из страны с ним, чтобы переждать войну, - это измена?
«Вопрос очень болезненный… Для тех, кому пришлось остаться или выехать. Конечно, спасать своих детей – это не измена! И я хочу, когда придет Победа и Мир, чтобы украинцы, которые выехали, вернулись домой. Вы очень нужны Украине!» - написала Злата.
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Также артистка поделилась, о чем мечтала, когда была маленькой девочкой. Она призналась, что ее маленькую мечту воплотили в реальность, чему певица была несказанно рада.
"Я мечтала о фортепиано, и мне его из Кривого Рога в Крым - город Судак - привезла бабуля в три часа ночи. Ох, не знала я тогда, сколько нужно заниматься, чтобы добиться результата", - рассказала Злата Огневич.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.