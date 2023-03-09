На фото, которое опубликовала Джамала, также можно увидеть, как спасатели приступили к тушению пожара и разбор завалов жилого дома на Львовщине.

Ночью и утром 9 марта по Украине россияне совершили около 81 пусков ракет разного базирования. На месте разрушенного ракетой жилого дома в Золочевском районе Львовской области заметили собаку. Животное лежит на одеяле в руинах дома. Певица Джамала опубликовала в Инстаграм фото с животным, которое тронуло украинцев.

По информации местных СМИ, хозяева собаки погибли в результате ракетного удара государства-террориста россии. Как известно, жертвами РФ в Золочевском районе Львовщины стали 5 человек.

На фото также можно увидеть, как спасатели приступили к тушению пожара после ракетного удара. А также разбор завалов жилого дома на Львовщине.

"Очередная ужасная ночь. Россия еще раз закрепляет за собой наименование страны-трерориста. Еще одна массированная ракетная атака по всей стране: Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, Виннитчина. Посреди ночи. 81 ракета. Потеря жизни. Мои соболезнования всем близким и родным погибших", - написала Джамала.

Джамала также добавила, что мир должен помнить о том, что россия ежедневно терроризирует нас. Если нам активно не будут помогать, Россия посягает на свободу и существование других стран. Многие также просили волонтеров, помочь найти дом для собаки.

Сеть тронуло фото собаки на руинах дома, о чем они писали в комментариях: "Нет слов", "Россия большая скотиняка", "Люди просто спали... Соболезнования всем пострадавшимЛюди просто спали...", "Спасите его. Может есть волонтеры находящиеся поблизости".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.