Группа "The Hardkiss" продолжает радовать украинцев новинками. В этот раз они презентовали новый вариант известной песни "Два вікна" Гайтаны. Солистка группы Юлия Санина запостила премьеру на своей странице в соцсети Инстаграм. Кроме того, запись песни была опубликована на странице группы в Youtube.

Стоит отметить, "Два вікна" фронтвумен группы Юлия Санина исполняет уже не впервые. Ранее она уже пела ее на праздновании Дня независимости Украины в 2020 году. Артисты решили дать композиции второе дыхание и сделали свой кавер в поп-рок стиле. Вскоре музыканты обещают представить клип на эту композицию.

"The HARDKISS – "Два Вікна". На всех музыкальных платформах", - подписала пост Юлия Санина.

В комментариях пользователи сети благодарили музыкантов за песню. Многие писали, что ждали этого кавера еще с 2020 года и теперь с нетерпением ожидают клипа. Другие комментаторы отмечали, что кавер вышел замечательным:

"Релиз трека произошел именно тогда, когда надо, потому что именно эти чувства описаны в словах меня сейчас переполняют и эта песня как мой спаситель, помогает мне это все овладеть внутри себя", "Вот так выглядит Народный артист Украины, который не только слышит, но и исполняет пожелания своих слушателей, огонь", "Слушала 7 раз подряд ночью и останавливаться не планирую", "Какой крутяк, я кайфуирую!".

Напомним, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в соблазнительном латексном костюме появилась на премьере "Мавка".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss привлекла внимание личным видео о Евровидении 2023.