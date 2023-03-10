Популярный украинский шоумен, телеведущий и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью к украинским звездам-предателям и всячески выставляет их "зашквары" в своих соцсетях, рассказал о проукраинской позиции своей кумы Светланы Лободы. Так, по его словам, в первые дни начала войны они с ней долго разговаривали. Об этом телезвезда признался в сюжете "ЖВЛ".

По словам Анатолича, сначала Светлана обезопасила себя и свою семью, а только потом смогла публично выразить проукраинскую позицию.

"В первые дни войны у нас был длинные разговор по телефону, это был второй или третий день, мы минут 40 разговаривали, там были слезы. Он в тот момент занималась тем, как я понял, чтобы обезопасить свою семью, и только тогда она смогла заявить свою позицию открыто", - рассказал Анатолич.

Также кум Лободы оправдывает ее, отмечая, что она не выступала в Крыму и не появлялась на каких-то мероприятиях, посвященных военной тематике.

"Она могла промолчать и остаться номер один в россии, получать миллионные гонорары и быть суперзвездой там. А примет ли общество (украинское, - ред), это нужно спрашивать не меня, а у общества", - подытожил телеведущий.

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