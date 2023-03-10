Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, поделилась, что любит экспериментировать со своей внешностью, делает новые тату и меняет стиль. И ее продюсер Юрий Никитин спокойно на такое реагирует. Об этом звезда рассказала в сюжете "ЖВЛ".

Как оказалось, смены внешности помогают Саше бороться со стрессом и нервными срывами во время войны. "Я легко делаю татуировки, я легко меняю мейк и прическу. И я не знаю… Мне нравятся эксперименты", - рассказала Зарицкая.

Она также вспомнила случай одного из не самых удачных экспериментов: "Тогда я просто купила какую-то краску, которую мне посоветовала моя визажистка, и покрасилась. Все мои визажисты, стилисты по волосах были в шоке".

Что касается продюсера группы KAZKA Юрия Никитина, то по словам Саши, он принимает ее разной. "У нас доверительные такие отношения. И он принимает любое мое состояние, любые формы. Главное, что я ментально была здоровая, чтобы все было классно, чтобы мы дарили музыку", - рассказала Зарицкая.

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