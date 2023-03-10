В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила эмоциональное видеообращение к украинцам, в котором рассказала, как прошел ее день, и едва сдержала слезы.

"Мой день. Возможно слишком эмоциональный. Как и все предыдущие за последний год 🥹 заранее извиняюсь за чрезмерную эмоциональность 🙏🏻 но сложно переживать каждый раз происходящее с нашей страной и нашими людьми 💙💛", — написала жена ведущего под видео.

Кристина рассказала, как 9 марта утром проснулась от взрывов, скрывалась с семьей в подземном паркинге, а ее маленький сын испуганно говорил, что это "самолет упал". Потом жена Решетника поехала на съемку и уже по дороге домой решила политься откровением.

"Главное, что я испытываю счастье. Я живу в своей лучшей любимой стране, у меня прекрасная семья. Я понимаю, что сейчас ситуация у всех разная, от этого сильно болит душа, но... Я хотела на позитиве закончить... Я верю в то, что каждый день невероятный. Эмоционально каждый раз сложно.Я себя всегда успокаиваю, что каждой маме, каждой женщине в нашей стране сложно жить. Это несравнимо с тем, когда кто-то теряет родных, близких, это невозможно сравнить с той жизнью, которая есть у меня, но я очень хорошо понимаю, что всем нам сложно", — призналась она, утирая слезы.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.