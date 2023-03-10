В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как вкусно посолить красную рыбу и с чем ее лучше подавать.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

лосось – примерно 1.2 кг

соль морская – 2 столовые ложки

перец черный молотый

оливковое масло

цедра лимона

сахар – 1 столовая ложка

виски или бренди/джин 2ст. ложки (для вкуса, но можно и без него)

специи по вкусу

Сразу очищаем рыбу от кожи и удаляем кости, если они есть. Смешиваем соль и сахар вместе и посыпаем рыбу с двух сторон, сбрызгиваем немного растительным маслом, натираем цедру лимона поверх, посыпаем черным молотым перцем. Судья "Мастер Шеф" также советует полить рыбу виски/бренди. Можно добавить чабрец/розмарин, любую зелень по вкусу. Накрываем пленкой и оставляем в холодильнике на ночь.

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"И все, рыба уже готова 😜Утром достаньте рыбу и просто протрите полотенцем удалив лишнюю влагу и кристаллы соли. 👉Для цвета: в сок свеклы добавить соль, перец и несколько капель лимонного сока. Довести до кипения и охладить. Окунуть рыбу несколько раз. Затем заверните в пленку и дайте постоять ей еще до вечера минимум. Рыба еще сутки приблизительно созревает и в ней равномерно распределяются вкусы", - советует Владимир Ярославский.

Шеф-повар также предлагает приготовить к рыбке крем из авокадо. Просто берем целый авокадо, зелень петрушки, лимонный сок, соль и чуть-чуть оливкового масла и блендером доводим все до однородной массы.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.