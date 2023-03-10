Известная украинская певица Ирина Федишин, недавно потерявшая на войне своего двоюродного брата, сообщила о новой трагедии.

На своей странице в Instagram Ирина Федишин поделилась печальной историей. В феврале артистка помогла со сбором средств на авто для военных по запросу одного защитника из передовой Николая Макаревича с позывным «Лютый». Авто удалось быстро приобрести и уже 23 февраля оно было у ребят на передовой, на бахмутском направлении.

"Через 6 дней, 2 марта, Николай прислал видео и сообщил, что авто попало под обстрел(. Но успело поработать на спасение и эвакуацию собратьев. Увидев сообщение, я ответила, что мы дадим еще автомобиль и спросила «все ли живы?». Ответ задерживался и не поступал… 8 марта волонтеры мне сообщили, что 4 марта Николай погиб …….. 💔😭 Светлая память Николаю Макаревичу", — пишет певица.

"Лютому" недавно исполнилось 35 лет, он был командиром роты, 125 бригада, ушел добровольцем.

"Искренние соболезнования родным. У Николая остались жена, 4-летний сынишка, родители. Покойся с Богом, Герой Украины 🙏 p.s.: в видео мой звонок к Николаю, собрала скрины переписок, видео, которое прислал Николай, как изуродовало авто после боя. Когда погиб мой брат, Николай писал мне слова поддержки. Скрин в видео. Сегодня этими словами хочу поддержать родных «Герои не умирают»! 🙏", — подчеркнула Ирина Федишин.

Напомним, что Ирина Федишин показала, куда поехала, и неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, известная украинская певица показала, как оккупанты изуродовали авто.

Также Politeka писала, что Федишин после скандалов похвасталась, как с Дзидзьо и Пономаревым зажгла в Италии.