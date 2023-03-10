Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает страну от оккупантов, лишь несколько дней назад впервые вживую увидел своего новорожденного сына Демьяна. Долгожданная встреча произошла после того, как любимая режиссера Вероника Вельч, которая три месяца назад родила мальчика в США, наконец-то вернулась в Украину.

На своей странице в Instagram Святослав Вакарчук, который сам недавно стал отцом (в 2021 году родился его сын Иван, а в 2022 году появилась на свет дочь Соломия), рассказал о приятной встрече с Олегом Сенцовым в Киеве.

"Олег на пару дней в Киеве. Я на пару дней в Киеве. Слава Богу, смогли пересечься с ним, его женой Вероникой и, даже, Демьяном 🤗Успели поговорить обо всем: фронт, военная подготовка, творчество и бессонные родительские ночи 😉 Я очень люблю искренних людей. Искренних и пассионарных. Рядом с такими чувствуешь подлинный смысл жизни. Вместе к Победе! ps. А Демьян пусть растет здоровый счастливый. Будут когда-то с моим Иваном в футбол играть)", — написал Вакарчук под трогательной фотографией, на которой позирует вместе с Сенцовым и его крохой-сыном.

Украинцы в комментариях поддержали знаменитостей-патриотов и порадовались:

"Здоровья Вам и Вашим детишкам!!!Берегите себя!!";

"Хорошее фото, Святослав. Береги вас Господь Бог!".

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