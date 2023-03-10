На своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить баклажаны, запеченные с сыром.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Баклажан 600 г

Оливковое масло 30 г

Соль 5 г

сыр моцарелла 250 г

Для соуса:

Томаты пелати 250 г

Оливковое масло 40 г

Сахар 30 г

Соль 3 г

Базилик 30 г

Закуска готовится очень просто и быстро. Сначала нарезаем баклажан кружочками толщиной 1,5-2 см. Делаем на кусочках баклажана надрезы, но не прорезая его до конца. Выкладываем на противень с пергаментом, предварительно смазанным маслом.

Перебитый томат соединяем с оливковым маслом, сахаром, базиликом, солим и хорошо перемешиваем. Выкладываем соус на баклажан. Рвём на кусочки или натерем сыр моцарелла и выкладываем сверху. Отправляем баклажаны запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Люблю такие рецепты, что легко и вкусно☺️ А не такие, что пол дня готовишь, а за 10мин. съедят😂";

"Классно, но не по сезону.. потому что я теперь хочу баклажанов, и они сейчас стоят, как пол дома😅";

"Здесь работа не только в приготовлении, но и в съемках такого классного эстетического видео 🔥. Так что, двойное спасибо, Николай".

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