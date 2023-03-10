В этот раз на своей странице в Instagram Виктория Булитко поделилась архивными кадрами с Мариной Поплавской, которая 9 марта отмечала бы свой день рождения.

Напомним, утром 20 октября 2018 года автобус с актерами Дизель шоу, которые возвращались с гастролей, врезался в грузовик в Киевской области. Марина Поплавская стала единственной жертвой этой аварии, она погибла на 49-м году жизни. Артистка ехала на переднем сиденье рядом с водителем, у нее не было шансов выжить.

"Мариночка! С днем ​​рождения ❤️ с тобой всегда было о чем поговорить, поплакать и посмеяться. Люблю, помню... навсегда...", — написала Виктория Булитко под видео.

Украинцы в комментариях поддержали звезду "Дизель Шоу" и также добрыми словами вспоминают о Марине Поплавской:

"Какая же она крутейшая была..Замечательный человек, к сожалению, уже не с нами";

"Странное это чувство, когда горюешь по человеку, но радуешься, что он не видит этот пздц…";

"😢очень не хватает... Марину никто не сможет заменить... Пусть земля будет пухом🙏";

"Как ее не хватает, она была замечательным человеком, искренним к своим зрителям, фанатам! Вечная и светлая память 🕯️😭! Вы навсегда в наших♥️".

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