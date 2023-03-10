Популярная украинская модель и телеведущая Александра Кучеренко, которая является женой ведущего-путешественника Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку", с начала войны стала редко публиковать новые посты в своем Instagram. Однако, на днях она снова вышла на связь и поделилась с поклонниками в сторис кадрами с рабочего места.

Похоже, после небольшой паузы Александра снова вернулась к работе над своей спортивной программой на телевидении. На новых снимках девушка позирует в студии, на ней стильный черный костюм и белоснежной блузой, этот наряд идеально сел по фигуре, подчеркивая стройность. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж с красной помадой.

Отметим, ранее Кучеренко опубликовала пост о своем муже Дмитрии Комарове, который снял документальный фильм о войне в Украине. В соцсети Саша опубликовала анонс фильма, который показали зрителям 24 февраля, и написала: "Люблю и горжусь моим мужем. @komarovmir всегда работал в экстремальных условиях, но самым страшным во всем мире оказалось то, что сейчас происходит в родной Украине. Уже год".

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