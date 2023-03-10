Единственная внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая является невестой бизнесмена Дениса Жданова, учится и работает моделью в Америке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила в сторис кадры со своего путешествия в итальянский Милан.

Так, сначала Соня показала фотографии известный достопримечательностей и интересных деталей архитектуры, которые увидела в Милане. А затем выложила видео, на котором показала свою прогулку по улицам этого красивого солнечного города.

Как видно, перед камерой Евдокименко появилась в стильном аутфите – на ней светлый джинсовый комбинезон с пуговицами и интересная серая куртка оверсайз с яркой оранжевой подкладкой. Ее волосы собраны в аккуратный хвостик, а на лице легкий макияж. Вой образ девушка дополнила модными аксессуарами.

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