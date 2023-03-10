Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал рецепт булочек, которые идеально подойдут к борщу и не только.

В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко показал, как приготовить пампушки с чесноком.

"Просто представьте, как горячие и пухленькие пампушки нежно поддаются устам. А рецепторы сходят с ума от аромата чеснока. Пофантазируйте об этом блаженстве. И приготовьте пампушки с чесноком. Они перфект метч с борщом — вы это знаете и без меня. Поэтому сегодня не об этом, а о рецепте пампушек, в котором есть один секрет", — пишет Евгений Клопотенко.

Возьмите 20 г прессованных дрожжей и смешайте их с 250 мл теплого молока. Добавьте в миску 450 г муки, 1 ст.л сахара, щепотку соли и 100 г мягкого сливочного масла. Замесите тесто и дайте постоять 40 минут. Выложите тесто на стол, присыпанный мукой, раскатайте его и стаканом выдавите порционные кружочки.

А секрет звезды "Мастер Шеф" - выложить на кружочки немножко натертого твердого сыра - он внутри будет тянуться и сделает пампушки еще вкуснее.

"Сформируйте тесто в шарики и выложите их в форму для запекания, смазанную маслом. Смажьте поверхность теста яйцом. Выпекайте 30 минут при температуре 180 градусов. Тем временем в сотейнике разогрейте 100 г сливочного масла, выдавите в него 3 зубчика чеснока и измельчите 3 веточки укропа. Полейте этим ароматным маслом готовые пампушки. Готово. Можно спокойно растворяться в гастрономическом удовольствии", — добавил Клопотенко.

Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.