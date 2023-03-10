Певец и экс-ведущий "Орла и Решки" Коля Серга, который сейчас служит в рядах ВСУ, убежден, что артистов-мужчин нужно выпускать из Украины.

На своей странице в Instagram Николай разместил видеообращение к украинцам, в котором отреагировал на скандал со стендапером Андреем Щегелем, который с помощью письма от Министерства культуры сбежал за границу и с гордостью об этом заявил.

В обществе возникли претензии к министерству и культурным деятелям — почему им можно, а другим нет. И Коля Серга решил доказать, почему артистов не только можно, но и необходимо отпускать за границу. В качестве примера он привел созданный в 1919 году во время наступления красной армии на Украину хор под руководством Александра Кошица, миссия которого была поднятие украинской идентичности в Европе и Америке с помощью культуры. Специально для этих гастролей Леонтович написал легендарный "Щедрик".

По словам певца, после полномасштабного вторжения культурные деятели разделились на два фронта: внутренний и внешний. Кто-то работает для воинов на передовой, поднимая боевой дух, а кто-то популяризирует украинскую культуру за границей и собирает деньги на поддержку армии. А то, что кто-то останется за границей – это для украинской культуры только плюс, главное не пускать их обратно.

Но далеко не все украинцы согласны с позицией Коли Серги:

"Женщинам и детям, которые уже год не видят отца выступления "культурных" деятелей до одного места! 95 квартал это украинская культура, Монатик это украинская культура, стендаперы это украинская культура?! Трагедия будет не в том, что женщины начнут ходить на концерты местных исполнителей, трагедия будет когда женщины начнут отдаляться от своих мужчин!И не нужно оправдывать особое отношение в нашей стране к артистам.Их подняли над обычными мужчинами. Если мужчины не имеют права на выезд, даже после фронта, то какого артисты имеют?! И не надо сравнивать со Щедриком! Где Щедрик, а где нынешние репертуары!";

"это да, но… через Министерство культуры выезжают как культурные деятели так и любой человек, которому нужно уехать… за взятку. И пока в культуре присутствует коррупция, она не может вести и вдохновлять нацию";

"Не знаю, согласиться ли. Есть такие артисты, что если бы была за границей, то не пошла бы на их концерт, даже бесплатно. Взять того же монатика. Неизвестно сколько катается за границей под видом концертов. Или Татьяну Решетняк, которая светилась на позорной «благотворительной» вечеринке коли-котлеты в Праге. Или стендаперы 95 квартал - это же сплошная безвкусица. В то же время обычные украинские мужчины, даже военные в отпуске, не имеют возможности посетить хотя бы на несколько дней свои семьи за рубежом".

Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.

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