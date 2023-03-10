Популярный украинский хореограф и многолетний судья шоу "Танців з зірками" Влад Яма с первых дней войны год назад вместе с семьей уехал жить в Америку. Там шоумен и его жена Лилия начали активно организовывать и принимать участие в благотворительных мероприятиях в поддержку Украины.

И Влад, и Лилия активно ведут свои профили в Instagram, показывая свою жизнь в США. Так, в этот раз жена хореографа поделилась в сторис снимками из новой фотосессии, в которой предстала в необычном образе.

Как видно, на кадрах Лилия появилась перед камерой в светлых спортивных брюках и коротком белоснежно топе, который оголил живот и подчеркнул плечи. Дополняет лук модная бежевая шляпа с банданой и цепочкой, под которой видно светлые афрокосички, а на ее лице очень яркий макияж.

Отметим, что ранее Лилия публиковала снимки из этой же фотосессии в посту, посвященному празднику 8 марта. В этой публикации она обратилась к женщинам: "Девчонки, мы невероятны! Поздравляю вас с праздником! Благодаря нам жизнь продолжается на этой земле! Такое счастье быть женщиной, дарить тепло, заботиться, вдохновлять, создавать, любить, поддерживать, направлять, поднимать и верить в лучшее, несмотря ни на что… У нас есть большая сила, которая победит все".

Напомним, "Боже, как я счастлива": Мисс Украина-Вселенная Неплях в платье со шпильками восхитила новой фотосессией.

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