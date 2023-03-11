Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась необычными кадрами и заинтриговала гастролями за границей.

На фотографиях Джамалу можно увидеть в необычной локации – она стоит на фоне мешков с песком и гордо позирует. Перед камерой звезда пояивлась в интересном образе – на ней широкие джинсы и свободная белая футболка, а главная "фишка" лука – огромный сине-желтый венок с оригинальным декором. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Джамала рассказала о новом гастрольном туре за границей и расписала даже график концертов: "Уже этим летом состоится мой тур Like A Bird в США и Канаде! Новый город! Миннеаполис, увидимся 14/06". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Приду! Но не в Штатах".

"Билеты на концерт в Торонто уже давно есть".

"Ура!".

"Как же я кайфую от вашего стиля".

"Наконец-то".

"Огонь".

"Удачи!".

"Я в восторге. Канада, держись".

"Ждем".

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