Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась необычными кадрами и заинтриговала гастролями за границей.
На фотографиях Джамалу можно увидеть в необычной локации – она стоит на фоне мешков с песком и гордо позирует. Перед камерой звезда пояивлась в интересном образе – на ней широкие джинсы и свободная белая футболка, а главная "фишка" лука – огромный сине-желтый венок с оригинальным декором. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.
В подписи к публикации Джамала рассказала о новом гастрольном туре за границей и расписала даже график концертов: "Уже этим летом состоится мой тур Like A Bird в США и Канаде! Новый город! Миннеаполис, увидимся 14/06". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Приду! Но не в Штатах".
"Билеты на концерт в Торонто уже давно есть".
"Ура!".
"Как же я кайфую от вашего стиля".
"Наконец-то".
"Огонь".
"Удачи!".
"Я в восторге. Канада, держись".
"Ждем".
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