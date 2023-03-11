Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила веселое видео, в котором показала содержимое своей старой сумки.

Как оказалось, в старой сумке у Оли нашлось много интересных вещей. И каждую их них артистка продемонстрировала в неповторимом стиле. Так, среди прочего, в сумке у певицы нашлись чеки за влажные салфетки за 2012 год, антисептик, купленный в 2020 году, потерянная помада из дьюти-фри и целая аптечка простроченных таблеток.

В подписи к публикации Цибульская написала: "Назови один странный предмет, который сейчас в твоей сумке, и я пролайкаю тебе страницу. Мне кажется, что каждая девушка каждый день носит в сумочке личный мини-музей. И экспонаты порой ну очень концептуальные. Потому я отправила архивы на заслуженный отдых. И теперь не выбираю между комфортом и красотой".

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