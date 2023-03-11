Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное видео, на котором похвасталась подарками и сверкнула соблазнительным образом.

Как видно, в ролике Анна с улыбкой на лице заходит на кухню с красивым букетом сине-желтых тюльпанов с подарочными пакетиками. Затем она набирает воду в вазу, ставит цветы, и начинает распаковывать ювелирный подарок. Перед камерой девушка появилась в светлом легком платье с открытым декольте и без белья. Ее волосы распущены в элегантной укладке, а на лице яркий макияж и довольное выражение.

В подписи к публикации Тринчер написала: "Очень прикольно открывать себя новой с каждым годом. Новые мысли, поведение, энергия, ценности и, соответственно, окружение. Проходит только 3 месяц этого года – а мое внутреннее состояние уже приобрело так много изменений, что я иногда не узнаю себя. Я новая... и я очень хочу этим с вами делиться". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео звезды, засыпая ее комплиментами.

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