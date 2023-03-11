Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным видео, на котором предстала в необычном образе.
Как видно, в новом ролике Ярослава появилась в локации, которая напоминает кафе, в руках она держит маленький букетик лиловых цветов. Перед камерой певица пояивлась в стильном полупрозрачном платье интересного оттенка, под которым просвечивает бюстгальтер. Ее длинные пушистые волосы частично заплетены и украшены цветами, а частично мягкими волнами спадают на плечи, а на лице легкий макияж с красной помадой и сияющая улыбка.
В подписи к публикации SLAVIA ничего не написала, зато поклонники тут же принялись лайкать и писать восхищенные комментарии:
"Пани Слава, вы роскошна! Очень жду песню "Сила рода", когда она станет доступной?".
"Очень красивая. Так округлилось личико у Вас! Выглядит будто Вы при надежде. Если нет, то искренне желаю Вам".
"Красавица".
"Роскошная женщина".
"Люблю".
"Какая красивая".
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